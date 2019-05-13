Суд обязал Apotheka освободить помещения в PERH и выплатить 711 000 евро

По решению суда, предприятие должно освободить и передать PERH помещения, расположенные в фойе больницы по адресу Сютисте теэ 19 в Таллинне, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Два года назад конкурс на право использования данных помещений выиграла фирма Benu Apteek, которая так и не смогла открыть там свою аптеку, поскольку Apotheka, несмотря на истечение срока договора осенью 2017 года, отказалась освобождать помещения.

Теперь, по решению суда, за незаконное использование помещений в период со 2 октября 2017 года по 13 мая 2019 года Terve Pere Apteek должна будет выплатить больнице 711 099,70 евро.

Начиная с 14 мая сеть аптек будет платить больнице по 1207,30 евро в день до тех пор, пока не передаст ей помещения.