Суд не счел жалобу M. V. Wool о закрытии заводов обоснованной: здоровье народа важнее

Суд удовлетворил ходатайство рыбопереработчиков лишь в той части, которая касается закупленного на склад упакованного сырья. По оценке суда, в данной ситуации более весомой является необходимость защиты здоровья населения, особенно учитывая то, что ходатай не представлил убедительных доказательств, что опасность здоровью людей однозначно отсутствует.

В отношении закупленного сырья суд решил применить правовую защиту на определенных условиях. Это означает, что M. V. Wool сможет вывозить находящиеся на складе товары при условии, что они в оригинальной упаковке, и на том же складе не хранилась продукция предприятия, в отношении которой есть подозрения, что она заражена листерией. Вывоз должен проходить под контролем VTA.

В отношении продолжения производства первичная правовая защита, по решению суда, вводиться не будет. Таким образом, предписание департамента должно быть исполнено - заводы M. V. Wool должны быть прекратить работу до окончательного решения суда.

Суд взял в производство жалобу M. V. Wool, судебное заседание состоится 16 декабря.