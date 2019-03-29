29.03.2019, 13:40

Суд: нарушивший конкурентные ограничения член правления должен выплатить работодателю 32 000 евро


ärileht.ee
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Delfi grupipildid ja näod, Narva mnt.11 töötajad
Delfi grupipildid ja näod, Narva mnt.11 töötajadFoto: Tiit Blaat

В среду вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, по которому бывшему члену правления фирмы Ekspress Meedia Риво Пылдоя, перешедшему на работу к конкуренту, назначено взыскание в пользу экс-работодателя в размере свыше 32 000 евро.

Исполнявший в Ekspress Meedia обязанности рекламного директора Пылдоя в декабре 2016 года покинул должность по собственному желанию, однако через несколько дней поступил на работу к основному конкуренту — в фирму Eesti Meedia (сейчас Postimees Grupp). Окружной суд счел, что перейдя на работу в конкурирующую фирму, Риво Пылдоя нарушил заключенную ранее договоренность и постановил взыскать с него в пользу Ekspress Meedia штраф по договору в размере 32 206,44 евро.

27 марта 2019 Государственный суд решил не принимать к рассмотрению кассационную жалобу Риво Пылдоя. "Очень жаль, что мы были вынуждены таким образом судиться с бывшим коллегой. Речь идет о весьма неэтичном для бизнеса случае, как со стороны Риво Пылдоя, так и нанявшего его на работу нашего конкурента, а по мнению суда, это еще и юридическое нарушение", — сказала председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюютсалу.

В феврале текущего года Риво Пылдоя покинул и Postimees Grupp, его отозвали из состава правления в связи реорганизацией работы.

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