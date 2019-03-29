Суд: нарушивший конкурентные ограничения член правления должен выплатить работодателю 32 000 евро

Исполнявший в Ekspress Meedia обязанности рекламного директора Пылдоя в декабре 2016 года покинул должность по собственному желанию, однако через несколько дней поступил на работу к основному конкуренту — в фирму Eesti Meedia (сейчас Postimees Grupp). Окружной суд счел, что перейдя на работу в конкурирующую фирму, Риво Пылдоя нарушил заключенную ранее договоренность и постановил взыскать с него в пользу Ekspress Meedia штраф по договору в размере 32 206,44 евро.

27 марта 2019 Государственный суд решил не принимать к рассмотрению кассационную жалобу Риво Пылдоя. "Очень жаль, что мы были вынуждены таким образом судиться с бывшим коллегой. Речь идет о весьма неэтичном для бизнеса случае, как со стороны Риво Пылдоя, так и нанявшего его на работу нашего конкурента, а по мнению суда, это еще и юридическое нарушение", — сказала председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюютсалу.

В феврале текущего года Риво Пылдоя покинул и Postimees Grupp, его отозвали из состава правления в связи реорганизацией работы.