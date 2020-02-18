Суд наложил залоговый арест на многомилионное имущество российского бизнесмена в Финляндии(1)
Уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество стоящего за компанией Airiston Helmi российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти два с половиной миллиона евро, пишет YLE.
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