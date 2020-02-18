18.02.2020, 11:30

Суд наложил залоговый арест на многомилионное имущество российского бизнесмена в Финляндии

 (1)
EST
Soome, Eesti ja ELi lipud
Soome, Eesti ja ELi lipudFoto: Eero Vabamägi

Уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество стоящего за компанией Airiston Helmi российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти два с половиной миллиона евро, пишет YLE.

В решении суда говорится, что есть основания подозревать Мельникова в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах, происходившем на протяжении десяти лет в Парайнене.

По версии полиции, компания Airiston Helmi использовала нелегальную рабочую силу для строительства объектов недвижимости.

Мельников отрицает все обвинения.

Полиция провела в сентябре 2018 года крупномасштабный рейд на объектах недвижимости компании в архипелаге Турку.

Одновременно было конфисковано около 3,5 миллионов евро наличными.

Читайте также: