Суд наложил залоговый арест на многомилионное имущество российского бизнесмена в Финляндии(5)
Уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество стоящего за компанией Airiston Helmi российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти два с половиной миллиона евро, пишет YLE.
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