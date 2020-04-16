16.04.2020, 14:23

"Стул — идеальное место для доставки": Как сейчас работают курьеры Bolt Food?

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RusDelfi о зеленых кормильцах
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
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Курьер Bolt Food. Иллюстративное фото
Курьер Bolt Food. Иллюстративное фотоFoto: Priit Simson

Корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с тремя курьерами Bolt Food — Андреем, Кириллом и Сергеем. Что заказывают таллиннцы и как лучше всего принимать заказ во время пандемии коронавируса?

Работы меньше не стало, в основном заказывают продукты из магазинов


”Я работаю с самого начала — с августа 2019 года. С лета до конца ноября развозил еду на велосипеде, потом взял перерыв. Несколько недель назад опять начал и работаю уже на машине, — говорит Кирилл. — Заказы как были, так и есть. Правда, на старте платили немного больше, сейчас меньше, но это было и так понятно. Я не жалуюсь”.

Молодые люди утверждают, что теперь в основном заказывают продукты из магазинов — Selver, Rimi. Берут овощи, крупы, муку, соки. Покупать через Bolt выгоднее — если заказывать напрямую через магазин, то ждать пакеты с продовольствием можно несколько дней или даже неделю.

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Как известно RusDelfi, в момент запуска новой услуги курьерам платили за заказ в два раза больше, чем сейчас. Но тогда работы было меньше. По словам курьеров, для них нет разницы, откуда возить, из ресторана или магазина, так как платят за заказ одинаково, а если клиент живет дальше, чем в трех километрах от места заказа, то еще доплачивают за расстояние.

”Приезжаешь в магазин, там уже стоят собранные пакеты, говоришь имя клиента и забираешь. С персоналом продуктового не контактируешь. Так же происходит и в кафе.”, — рассказывает Андрей о работе в режиме чрезвычайного положения.

Популярность ”Макдональдса” не падает и во время ЧП. Как отметил Кирилл, это самое популярное место, откуда заказывают еду. Помимо фастфудовских бургеров, эстоноземельцы часто просят привезти им суши, пиццу или шаурму.

Желательно ставить стул перед дверью, доставщику необязательно быть в маске


Все трое опрошенных уточнили, что для них самое удобное, когда в подъезде возле квартиры стоит стул — на него можно удобно поставить товар и отойти на безопасное расстояние. ”Кто-то просит передать еду в руки, но так нельзя. Некоторые просто не знают о бесконтактной доставке, кому-то лень”, — делится Сергей.

”Я звоню в дверь и сразу же отхожу. Кладу на стул, газетку или просто на лестницу”, — продолжает Андрей. Кирилл работает в резиновых перчатках, но не в маске. Старается не контактировать с людьми и ничего не трогать в подъездах, поэтому ему не страшно работать. К слову, Bolt не выдает защитные маски.

”Как сажусь в машину, сразу дезинфицирую руки, — признается Кирилл. — Bolt отправил большую инструкцию — как безопасно возить еду. Например, соблюдать дистанцию в 2 метра от персонала кафе или магазина. Не подходить к клиентам, поставить перед дверью, убедиться, что они получили заказ и уходить”.

Кстати, читателю RusDelfi попался не такой добросовестный курьер.

Для Сергея развозка питания — подработка в свободное время. Кирилл и Андрей — студенты, но они работают в день по 4-6 часов. ”Выгоднее всего ездить вечером, с 17 до 22 часов. Но в два часа ночи тоже есть заказы — с заправок”, — подчеркивает Кирилл.

Андрей поставил себе четкую планку — зарабатывать каждую недель не меньше 150 евро, работая 5-7 дней в неделю в свободное от учебы время. ”Иногда получается больше, 200-250 евро в неделю. Пока работа есть — работаю. Когда закончу учебу, буду двигаться дальше. Сейчас все устраивает, все нравится”.

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