Студенты TalTech за одно лето продали в США книги на миллион долларов

Тысячи студентов со всего мира собрались в Нашвилле в США, чтобы подвести итоги своих прошлогодних достижений в области продаж. Тройную победу привезли домой TalTech, Тартуский университет и EBS, а среди 25 лучших университетов мира оказалось целых семь эстонских.
”Студенты TalTech смогли всего за одно лето, продавая в США книги, создать оборот порядка миллиона долларов. Я уверен, что вскоре эта черта тоже будет преодолена”, — порадовался представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. Прошлым летом в США заниматься продажами отправились 119 студентов TalTech, оборот от деятельности которых составил 907 673 доллара.
”Между собой конкурировали 247 университетов со всего света. Примечательно, что среди 25 лучших целых семь были эстонскими учебными заведениями, — отметил Кукк. — Всего этим летом в США побывали 374 эстонца, 173 из них участвовали в программе впервые. Среди 100 студентов с лучшими результатами продаж было целых 33 эстонца”.
Лучшего личного результата добилась Герда Ранд из TalTech — она сумел заработать более 65 000 долларов прибыли. Ранд участвует в программе уже девять лет подряд и по ее словам за успехом всегда стоят отличные менторы и мотивирующие коллеги. ”Я очень рада результату, причем особенно приятно видеть, что в программе столько успешных эстонцев”, — сказала Ранд.
Среди занимавшихся продажами первое лето лучшей среди эстонцев оказалась Кай-Брит Калда, добившаяся шестого результата по всему предприятию с прибылью в 16 700 долларов. Титул второй по успешности команды по продажам также достался ментору Таави Арула.
Эрки Кукк добавил, что на мероприятии в Нашвилле среди наиболее успешных продавцов также распределили акции предприятия. Акциями корпорации владеет уже 41 эстонец. Таким образом участие наших людей в Southwestern Advantage с его оборотом в 200 миллионов долларов составляет около 4%. ”Это достаточно серьезные активы, поскольку сегодня Southwestern состоит уже из 18 дочерних предприятий. Собственниками компании могут быть только те, кто сами в ней работают”, — отметил Кукк.
Прошлым летом эстонцы работали в 23 штатах от Аляски до Техаса и Калифорнии, причем при поддержке эстонских молодых людей в США также отправились студенты из Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии. За лето студенты постучались примерно в 2 миллиона американских домов и в ходе продаж познакомили с Эстонией порядка 200 000 местных семей
После работы по выходным студенты смогли путешествовать и знакомиться с местными достопримечательностями. ”Наиболее популярным было посещение различных аквапарков и парков развлечений, а также, разумеется, таких всемирно известных достопримечательностей, как, например, Ниагарский водопад, Большой каньон и Йеллоустон”, — отметил Кукк.
Впервые эстонские студенты участвовали в летней работе Southwestern Advantage в 2001 году. Сегодня из этой программы выросла одна из наиболее успешных в странах Балтии студенческих организаций, участвуя в которой, опыт жизни и работы за границей уже получили около 3000 эстонских студентов.
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