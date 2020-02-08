Студенты TalTech за одно лето продали в США книги на миллион долларов

”Студенты TalTech смогли всего за одно лето, продавая в США книги, создать оборот порядка миллиона долларов. Я уверен, что вскоре эта черта тоже будет преодолена”, — порадовался представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. Прошлым летом в США заниматься продажами отправились 119 студентов TalTech, оборот от деятельности которых составил 907 673 доллара.

”Между собой конкурировали 247 университетов со всего света. Примечательно, что среди 25 лучших целых семь были эстонскими учебными заведениями, — отметил Кукк. — Всего этим летом в США побывали 374 эстонца, 173 из них участвовали в программе впервые. Среди 100 студентов с лучшими результатами продаж было целых 33 эстонца”.

Лучшего личного результата добилась Герда Ранд из TalTech — она сумел заработать более 65 000 долларов прибыли. Ранд участвует в программе уже девять лет подряд и по ее словам за успехом всегда стоят отличные менторы и мотивирующие коллеги. ”Я очень рада результату, причем особенно приятно видеть, что в программе столько успешных эстонцев”, — сказала Ранд.

Среди занимавшихся продажами первое лето лучшей среди эстонцев оказалась Кай-Брит Калда, добившаяся шестого результата по всему предприятию с прибылью в 16 700 долларов. Титул второй по успешности команды по продажам также достался ментору Таави Арула.