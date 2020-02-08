Студенты TalTech за одно лето продали в США книги на миллион долларов

Эрки Кукк добавил, что на мероприятии в Нашвилле среди наиболее успешных продавцов также распределили акции предприятия. Акциями корпорации владеет уже 41 эстонец. Таким образом участие наших людей в Southwestern Advantage с его оборотом в 200 миллионов долларов составляет около 4%. ”Это достаточно серьезные активы, поскольку сегодня Southwestern состоит уже из 18 дочерних предприятий. Собственниками компании могут быть только те, кто сами в ней работают”, — отметил Кукк.
Прошлым летом эстонцы работали в 23 штатах от Аляски до Техаса и Калифорнии, причем при поддержке эстонских молодых людей в США также отправились студенты из Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии. За лето студенты постучались примерно в 2 миллиона американских домов и в ходе продаж познакомили с Эстонией порядка 200 000 местных семей
После работы по выходным студенты смогли путешествовать и знакомиться с местными достопримечательностями. ”Наиболее популярным было посещение различных аквапарков и парков развлечений, а также, разумеется, таких всемирно известных достопримечательностей, как, например, Ниагарский водопад, Большой каньон и Йеллоустон”, — отметил Кукк.
Впервые эстонские студенты участвовали в летней работе Southwestern Advantage в 2001 году. Сегодня из этой программы выросла одна из наиболее успешных в странах Балтии студенческих организаций, участвуя в которой, опыт жизни и работы за границей уже получили около 3000 эстонских студентов.
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