Строящийся в Харьюмаа крупнейший в Балтии дата-центр получил сертификат соответствия

Керт Эверт, руководитель MCF Group Estonia, которая строит дата-центр, сказал, что возводимый в Сауэ комплекс – первый в своём роде в Эстонии, его развитие осуществляется с учётом именно и исключительно требований, предъявляемых к созданию дата-центров.

«Международный аудит подтвердил, что управление процессом развития, от компетенций команды до финансирования, управления рисками, составления строительного проекта и детальной планировки полностью соответствует требованиям стандарта качества ISO. Планировка и разрешение на строительство соответствуют также стандарту ISKE, который является трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства», – отметил Эверт.

«Это важный для государства проект, и мы хотим, чтобы с самого начало всё было выполнено корректно. Кроме того, сертификат соответствия стандарту ISO в области управления проектом дата-центра даст клиентам дополнительную уверенность в том, что проект с самого начала надёжен с технической и финансовой точки зрения, а также с точки зрения управления и безопасности», – добавил Эверт.

MCF Group Estonia получила сертификат соответствия ISO 9001:2015 после проведенного международной аудиторской фирмой BM Trada аудита, который продолжался два месяца.

Проект дата-центра MCF был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. В числе прочих проекту помогли достичь нынешней стадии EAS, Министерство экономики и коммуникаций, а также десяток учреждений публичного и частного секторов.