Строительство "Северного потока-2" возобновят до конца года

Оператор строительства газопровода ”Северный поток — 2” Nord Stream 2 AG планирует продолжить работы по укладке трубопровода в декабре этого года. Об этом РБК сообщили в компании.

”Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году”, — сказали в компании. Там отметили, что конкретное судно, которое будет использовано, будет названо позже.

Судно-трубоукладчик ”Академик Черский”, которое считается возможным достройщиком ”Северного потока — 2”, встало на рейде в водах Калининградской области недалеко от Куршской косы, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic. Вечером 26 ноября ”Академик Черский” вышел из германского порта Мукран, где простоял месяц. В настоящее время статус судна — ограниченная маневренность.

Ранее радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство трубопровода ”Северный поток — 2” будет возобновлено в начале декабря после примерно годичной паузы. Сейчас трубопровод достроен более чем на 90%. Для завершения проекта все еще не хватает около 75 км, из которых 16 км в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные 60 км — на территории Дании, отмечает NDR. Протяженность газопровода составляет 1 224 км.

На сроки окончания строительства трубопровода среди прочего влияют технические характеристики оборудования и участвующих судов, а также погодные условия, сообщили в ”Газпром” в конце октября. При этом все необходимые разрешения для строительства уже получены, указали в компании.

Строительство ”Северного потока-2” было приостановлено в конце 2019 года, когда швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасений по поводу санкций со стороны США. 20 октября этого Государственный департамент расширил интерпретацию введенных в 2019 году ограничений. В частности, под санкции попали также иностранные лиц и компании, которые предоставили суда для строительства трубопровода, а также услуги для таких судов, в том числе по дооборудованию, модернизации или финансированию работ.