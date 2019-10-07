Строительство моста между Сааремаа и материком займет как минимум 15 лет

Процесс планировки Сааремааского моста займет десять лет, а само строительство — еще пять. К такому выводу пришли в четверг участники конференции Infra2019.
”Если бы сегодня правительство решило, что построить мост необходимо, то на планировку ушло бы 10 лет и пять лет на строительство”,, — сказал член правления Департамента шоссейных дорог Мартин Ленк.
По его словам, идею строительства моста между островом и материком поддерживает более 60% местных жителей.
По словам Маргуса Кохава, занимавшегося проектом целлюлозного завода Est-For Invest, планирование такого рода масштабных проектов возможно только путем государственной спецпланировки, а это процесс политический. Очень часто во время процесса на правительство оказывают давление местные самоуправления, у которых отсутствует мотивация. По его мнению, необходимо изменить налоговую систему таким образом, чтобы доход от налогов с возведенных на территории местных самоуправлений объектов инфраструктуры получали именно те самоуправления, на которых больше всего отражается непосредственное влияние.
”Это мотивировало бы местные самоуправления привлекать инвестиции, а не отталкивать их. И эта логика была бы местным понятна. Например, в случае с мостом, часть дохода от налогов могли бы получать местные самоуправления”.
По словам руководителя отдела инвестиционных фондов Swedbank Кристьяна Тамла, реализация такого рода проектов, во-первых, обычно затягивается во времени, а во-вторых обходится в итоге дороже, чем было запланировано. В связи с этим их финансирование должно осуществляться только консорциумом инвесторов. ”Потому что, например, пенсионные фонды хотели бы инвестировать в его строительство только на этапе, когда рисков нет и точно определены время готовности и инвестиционная необходимость”, — отметил эксперт.
Тамла в свою очередь добавил, что, по его мнению, масштабные инфраструктурные проекты могут быть реализованы только при наличии сильной и долгосрочной политической поддержки, что предполагает поддержку со стороны различных партий.
Эксперт банка Nordic investment Вилиус Гирконтас отметил, что у Эстонии мало опыта совместных проектов публичного и частного секторов и ”поскольку ставки высоки, то риски необходимо снизить и в публичном, и в частном секторе”.
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