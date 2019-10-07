Строительство моста между Сааремаа и материком займет как минимум 15 лет

”Если бы сегодня правительство решило, что построить мост необходимо, то на планировку ушло бы 10 лет и пять лет на строительство”,, — сказал член правления Департамента шоссейных дорог Мартин Ленк.

По его словам, идею строительства моста между островом и материком поддерживает более 60% местных жителей.

По словам Маргуса Кохава, занимавшегося проектом целлюлозного завода Est-For Invest, планирование такого рода масштабных проектов возможно только путем государственной спецпланировки, а это процесс политический. Очень часто во время процесса на правительство оказывают давление местные самоуправления, у которых отсутствует мотивация. По его мнению, необходимо изменить налоговую систему таким образом, чтобы доход от налогов с возведенных на территории местных самоуправлений объектов инфраструктуры получали именно те самоуправления, на которых больше всего отражается непосредственное влияние.

”Это мотивировало бы местные самоуправления привлекать инвестиции, а не отталкивать их. И эта логика была бы местным понятна. Например, в случае с мостом, часть дохода от налогов могли бы получать местные самоуправления”.