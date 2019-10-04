Строительство АЭС: американцы и эстонцы подписали договор о намерениях

Цель протокола — проанализировать экономическую осуществимость создания реактора малой мощности BWRX-300, выбор места и нормативно-правовую базу Эстонии.

"Модульный реактор BWRX-300 — это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, — считает вице-президент проектов GEH Джон Болл. — Совместно с предприятием Fermi Energia мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность".

По словам председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, такие реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в Северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2.

BWRX-300 — реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением, работающий на основе лицензированного Комиссией по атомной энергии США реакторного типа ESBWR.