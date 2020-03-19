Строительный сектор замер в ожидании. Фирмы не горят желанием менять украинцев на эстонцев

По словам Айвара Варова, заведующего фирмой Meisterviimistlus OÜ, занимающейся вербовкой рабочей силы в строительном секторе, сейчас они могли бы предложить Эстонии 20-30 украинцев. В то, что эстонцы могли бы заменить иностранцев, Варов не верит. ”Эстонцы не умеют и ленятся работать. В этом и заключается проблема. Если мы говорим об украинцах, то это как правило люди, которые совершенствовались в профессии в течение многих лет, — будь они плиточниками, плотниками или малярами”. Варов говорит, что эстонцы у них тоже работают, но из них мало кто обладает теми знаниями, что украинцы.
”Украинцы учились хорошо работать в очень тяжелых условиях. Он выполняют свою работу очень быстро и в больших объемах. Продуктивность у них намного выше, чем у эстонцев. В этом все дело. Те эстонцы, которые профессионалы, уехали на работу в Норвегию или Финляндию”, — отмечает Варов.
Наряду с этим некоторые строители уже вернулись домой из Северных стран и ищут работу на родине. ”Это началось в прошлую пятницу. У меня стали спрашивать — мои знакомые, которые работают за границей, и знакомые знакомых — есть ли работа”, — говорит владелец строительной фирмы Treverk OÜ Паул Лейер.
”У всех одна проблемы: в один миг они оказались безработными и теперь должы кормить семью, оплачивать счета. Самое грустное, что если спросить у них, сколько они хотят получать, то они отвечают, что 1000 на руки и нормально”, — рассказывает Лейер. Он отмечает, что это очень маленькая сумма по сравнению с зарплатами, которые были в строительном секторе ранее.
”У меня сейчас много работы и я не боюсь. Сейчас ситуация стабильна, но мы не знаем, что будет через несколько недель”, — добавляет он.
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