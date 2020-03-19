19.03.2020, 11:25

Строительный сектор замер в ожидании. Фирмы не горят желанием менять украинцев на эстонцев


Сийри Лийва
EST
Строительный сектор замер в ожидании. Фирмы не горят желанием менять украинцев на эстонцев
Foto: Rauno Volmar

Хотя на строительных площадках в последнюю неделю работа продолжается и строительные фирмы еще не ощутили на себя связанные с иностранной рабочей силой ограничения, замена иностранных рабочих на местных может привести к снижению качества, пишет Ärileht.

”Мы как раз ждем обратную связь относительно ситуации. Тех, кто сейчас в стране, никто ведь не выгоняет”, — говорит глава союза строительных предприятий и директор Astlanda Ehitus OÜ Каупо Колсар.

Он отмечает, что меры, предпринимаемые фирмами в связи коронавирусом, зависят от объекта и самой фирмы. Самое большое влияние испытывают на себе те предприятия, которые занимаются внутренними работами. Также фирмы пытаются свести к минимуму контакты между строителями в переодевалках и совещания.

По словам главы Nordecon Герда Мюллера, сейчас сложно сказать, какое влияние окажут на фирму ограничения на передвижение. ”Конечно, есть те [иностранные работники], что уехали, но есть и те, что остались. Думаю, что ближайшие дни внесут ясность”, — отметил он.

По его словам, иностранных строителей полностью заменить на эстонцев не получится. ”Иначе их тут не было бы. Они здесь для того, чтобы мы могли бы развивать экономику. Местной рабочей силы не хватит — это очевидно”, — отметил он. При этом, по словам главы Nordecon, объемы работ, скорее всего, в ближайшее время уменьшатся и в строительном секторе.

По словам Айвара Варова, заведующего фирмой Meisterviimistlus OÜ, занимающейся вербовкой рабочей силы в строительном секторе, сейчас они могли бы предложить Эстонии 20-30 украинцев. В то, что эстонцы могли бы заменить иностранцев, Варов не верит. ”Эстонцы не умеют и ленятся работать. В этом и заключается проблема. Если мы говорим об украинцах, то это как правило люди, которые совершенствовались в профессии в течение многих лет, — будь они плиточниками, плотниками или малярами”. Варов говорит, что эстонцы у них тоже работают, но из них мало кто обладает теми знаниями, что украинцы.

”Украинцы учились хорошо работать в очень тяжелых условиях. Он выполняют свою работу очень быстро и в больших объемах. Продуктивность у них намного выше, чем у эстонцев. В этом все дело. Те эстонцы, которые профессионалы, уехали на работу в Норвегию или Финляндию”, — отмечает Варов.

Наряду с этим некоторые строители уже вернулись домой из Северных стран и ищут работу на родине. ”Это началось в прошлую пятницу. У меня стали спрашивать — мои знакомые, которые работают за границей, и знакомые знакомых — есть ли работа”, — говорит владелец строительной фирмы Treverk OÜ Паул Лейер.

”У всех одна проблемы: в один миг они оказались безработными и теперь должы кормить семью, оплачивать счета. Самое грустное, что если спросить у них, сколько они хотят получать, то они отвечают, что 1000 на руки и нормально”, — рассказывает Лейер. Он отмечает, что это очень маленькая сумма по сравнению с зарплатами, которые были в строительном секторе ранее.

”У меня сейчас много работы и я не боюсь. Сейчас ситуация стабильна, но мы не знаем, что будет через несколько недель”, — добавляет он.

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