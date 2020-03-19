Строительный сектор замер в ожидании. Фирмы не горят желанием менять украинцев на эстонцев

”Мы как раз ждем обратную связь относительно ситуации. Тех, кто сейчас в стране, никто ведь не выгоняет”, — говорит глава союза строительных предприятий и директор Astlanda Ehitus OÜ Каупо Колсар.

Он отмечает, что меры, предпринимаемые фирмами в связи коронавирусом, зависят от объекта и самой фирмы. Самое большое влияние испытывают на себе те предприятия, которые занимаются внутренними работами. Также фирмы пытаются свести к минимуму контакты между строителями в переодевалках и совещания.

По словам главы Nordecon Герда Мюллера, сейчас сложно сказать, какое влияние окажут на фирму ограничения на передвижение. ”Конечно, есть те [иностранные работники], что уехали, но есть и те, что остались. Думаю, что ближайшие дни внесут ясность”, — отметил он.

По его словам, иностранных строителей полностью заменить на эстонцев не получится. ”Иначе их тут не было бы. Они здесь для того, чтобы мы могли бы развивать экономику. Местной рабочей силы не хватит — это очевидно”, — отметил он. При этом, по словам главы Nordecon, объемы работ, скорее всего, в ближайшее время уменьшатся и в строительном секторе.