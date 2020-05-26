26.05.2020, 08:18

Строительный сектор готовится к сокращениям

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Porto Franco ehitusplats selle aasta veebruaris
Foto on illustreerivFoto: Tiit Mõtus

Экономический спад, вызванный распространением коронавируса, достигнет строительного сектора уже в ближайшие кварталы, считают представители строительных компаний.

По словам члена правления фирмы Mitt & Perlebach Кристьяна Митта, на долю государства приходится лишь 20% от общего объема заказов строительства зданий, а частные компании уже начали отказываться от сделок, поэтому спад будет большим, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Митт не исключил, что государство увеличит объемы заказов, но от сокращений в секторе это не спасет.

По словам председателя правления компании Astlanda Ehitus Каупо Колсара, некоторые строители точно останутся безработными, а части фирм, которые и раньше испытывали затруднения, придется закрыться.

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