Строительный сектор готовится к сокращениям

Экономический спад, вызванный распространением коронавируса, достигнет строительного сектора уже в ближайшие кварталы, считают представители строительных компаний.
По словам члена правления фирмы Mitt & Perlebach Кристьяна Митта, на долю государства приходится лишь 20% от общего объема заказов строительства зданий, а частные компании уже начали отказываться от сделок, поэтому спад будет большим, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
Митт не исключил, что государство увеличит объемы заказов, но от сокращений в секторе это не спасет.
По словам председателя правления компании Astlanda Ehitus Каупо Колсара, некоторые строители точно останутся безработными, а части фирм, которые и раньше испытывали затруднения, придется закрыться.
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