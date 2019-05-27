Строительный бум закончился — что это означает для экономики?

В то же время остальной экономический фон не дает повода думать, что прежние объемы строительства сохранятся. Хотя высокая занятость и быстрый рост зарплат сохранятся еще какое-то время, основной фактор, подпитывавший рынок недвижимости, — хорошая демография, — начинает терять свою силу. А именно: большая часть многочисленного поколения конца 80-х на данный момент уже успела обзавестись своим первым жильем, а в следующем поколении молодых потенциальных покупателей жилья станет на 25–50% меньше.

Кроме этих безжалостных цифр, на сильное торможение рынка недвижимости указывает также настрой на рынке. Согласно опросам общественного мнения, доля людей, взвешивающих возможность сменить жилье в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась почти вдвое. Что же касается строительства новых жилплощадей, то и здесь — по крайне мере, относительно частного сектора — трудно уловить какие-либо оптимистичные веяния. А государственные инвестиции вскоре притормозятся ввиду существенного уменьшения финансовой помощи от ЕС.

Что случится с ценами на недвижимость?



И вот теперь самый интересный вопрос — как замедление развития рынка недвижимости повлияет на уровень цен. Предполагая, что девелоперы в своих бизнес-планах отталкиваются, скорее, от сиюминутной конъюнктуры, нежели от демографии, спад спроса может оказаться более крутым, чем спад предложения.

В теории рынок, на котором продавцов больше, чем покупателей, способствует спаду цен, но не факт, что так и случится. Прежде всего, важно учитывать, что если смотреть на соотношение между ценами на недвижимость и зарплатами, строительный бум не повлек за собой ценового бума. В общем и целом цена за квадратный метр жилья и средняя брутто-зарплата уже годы сохраняются в соотношении один к одному.

Другой фактор, говорящий не в пользу значительного снижения цен — кардинальные изменения в части финансирования развития недвижимости по сравнению с докризисным периодом. Крупнейшие банки после кризиса отнеслись к финансированию строительных проектов крайне консервативно, что означает, что кредитная нагрузка девелоперов низкая, и продление периода продажи не вынудит их проводить ”вынужденный убой”.

С другой стороны, Эстония — государство со стареющим населением и низкой заселенностью на периферии Европы, где трудно найти объективное обоснование для высоких цен на недвижимость.

Более низкая строительная активность тормозит рост экономики



Замедляющийся рост строительства сильно влияет на рост эстонской экономики. Именно строительный сектор был последние два года мощным двигателем этого роста. Одна треть роста добавленной стоимости за прошлый год была получена за счет строительных предприятий.

И если сюда добавить связанные сферы деятельности, такие как инженерно-архитектурные бюро, производство строительных материалов, их транспортировка и т. п., то активное строительство может еще больше подпитывать рост экономики. Без этого прошлогодний рост ВВП Эстонии почти на 4% был бы весьма скромным.

К счастью, рекордные темпы строительства не повлекли за собой неприятных последствий на рынке труда. Согласно исследованиям рабочей силы, занятость в этом секторе осталась стабильной, чему поспособствовало использование временной иностранной рабочей силы. И хотя учителям не пришлось вместо мелков браться за лопаты, все же нельзя исключать, что и тогда, когда строительная активность замедлится, строительные предприятия все же предпочтут украинских рабочих с более низкими ожиданиями в части зарплаты.