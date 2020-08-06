Строительные компании сворачивают возведение жилья и рассчитывают на госзаказы

"В прошлый кризис мы увидели, что это было 12 или 24 месяца с того момента, когда экономика была уже в кризисе. Только после этого кризис пришел в строительство. Сперва будет спад в объемах, потому что уже сегодня видно, что частный сектор уже не заказывает в таком объеме. В прошлом кризисе это было на 30-40% меньше", - пояснил председатель правления Nordecon Герд Мюллер.

Строительный бизнес опасался, что во время карантина стройки будут остановлены и договоры не удастся выполнить в срок. Опасения были и поводу продажи квартир, однако реализация жилья превысила все прогнозы.

Тем не менее, крупные генподрядчики теперь предпочитают заключать новые контракты с заказчиками, у которых деньги точно будут, т.е. с государственными или муниципальными структурами.

Например, Merko решила заморозить дальнейшее развитие проекта "Лахекалда" в Ласнамяэ.