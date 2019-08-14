Строительное судно "Северного потока — 2" шириной в три футбольных поля стоит в порту Мууга

Председатель правления Tallinna Sadam Вало Калм эту информацию подтвердил и сказал, что на судне проводятся ремонтные работы. ”Solitaire останется здесь еще на какое-то время”, — добавил он.

На деятельность судна может оказать влияние и затягивание Данией необходимых разрешений для строительства газопровода, в связи с чем, как пишет Reuters, строительство может занять до восьми месяцев. Также дамокловым мечом над строителями висят возможные санкции со стороны США.

По данным сайта Nord Stream, судно Solitaire длиной 300 метров (без стингера) и шириной 40,6 метров сравнимо с размером трех футбольных полей. Cудно может вместить до 22 тыс. тон труб одновременно. Оно имеет несколько рабочих станций на разных уровнях, где выполняются такие работы, как прием и хранение труб длиной 12 м и весом 23 т, сварка труб и неразрушающие испытания сварных стыков, а также укладка на морское дно со скоростью 2,5 - 3 км в день. На судне предусмотрено 420 мест для проживания членов команды.

Трубоукладочные работы ведутся круглосуточно и без выходных.