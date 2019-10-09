Строитель из Рапламаа выиграл в Bingo Loto почти полмиллиона евро и уже знает, на что их потратит(6)
Выигравший в Bingo Loto 462 334 евро мужчина уже оформил свой выигрыш и рассказал, на что планирует его потратить.
Выигравший в Bingo Loto 462 334 евро мужчина уже оформил свой выигрыш и рассказал, на что планирует его потратить.
25 сентября был разыгран джекпот Bingo Loto суммой в 462 334,30 евро. Победителем оказался мужчина из Рапламаа, работающий в строительной сфере. По его словам, он постоянный игрок в Bingo Loto и всегда покупает в интернет билет с двумя игровыми полями на пять розыгрышей.
В другие азартные игры он играл редко. Раньше он выигрывал лишь небольшие суммы, но всегда мечтал о настоящем серьезном выигрыше.
О выигрыше знает лишь его сожительница, и пара планирует на выигранную сумму улучшить свой уровень жизни и купить собственный дом. Мужчина любит свою работу строителя и планирует продолжить ей заниматься.
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