Строитель из Рапламаа выиграл в Bingo Loto почти полмиллиона евро и уже знает, на что их потратит

25 сентября был разыгран джекпот Bingo Loto суммой в 462 334,30 евро. Победителем оказался мужчина из Рапламаа, работающий в строительной сфере. По его словам, он постоянный игрок в Bingo Loto и всегда покупает в интернет билет с двумя игровыми полями на пять розыгрышей.

В другие азартные игры он играл редко. Раньше он выигрывал лишь небольшие суммы, но всегда мечтал о настоящем серьезном выигрыше.

О выигрыше знает лишь его сожительница, и пара планирует на выигранную сумму улучшить свой уровень жизни и купить собственный дом. Мужчина любит свою работу строителя и планирует продолжить ей заниматься.