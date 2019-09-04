Стратегия и тактика налоговой политики
Одной из важнейших целей налоговой политики как составляющей части экономической политики государства является обеспечение конкурентоспособности и развития эстонских предприятий.
Одной из важнейших целей налоговой политики как составляющей части экономической политики государства является обеспечение конкурентоспособности и развития эстонских предприятий.
Налоговое бремя все больше смещается с доходов на потребление и плату за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Стабильная налоговая система уже сама по себе является ценностью и повышает экономическую безопасность бизнеса и привлекательность инвестиционной среды.
В то же время межгосударственная конкуренция, а также новые формы трудовых отношений (работа в домашнем офисе, удаленная работа в любой точке мира, на различных онлайн-платформах и так далее) заставляют все больше внимания уделять совершенствованию налогообложения доходов и расходов на рабочую силу.
Налоговая система должна быть простой и прозрачной, с минимальными исключениями из правил. Подробнее о будущей налоговой политике расскажет на Таллиннском бизнес-форуме 12 сентября 2019 года председатель комиссии Рийгикогу по экономике Свен Сестер.
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