Стратегия и тактика налоговой политики

Налоговое бремя все больше смещается с доходов на потребление и плату за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Стабильная налоговая система уже сама по себе является ценностью и повышает экономическую безопасность бизнеса и привлекательность инвестиционной среды.

В то же время межгосударственная конкуренция, а также новые формы трудовых отношений (работа в домашнем офисе, удаленная работа в любой точке мира, на различных онлайн-платформах и так далее) заставляют все больше внимания уделять совершенствованию налогообложения доходов и расходов на рабочую силу.

Налоговая система должна быть простой и прозрачной, с минимальными исключениями из правил. Подробнее о будущей налоговой политике расскажет на Таллиннском бизнес-форуме 12 сентября 2019 года председатель комиссии Рийгикогу по экономике Свен Сестер.