Страсти вокруг кафе имени Сависаара: с Центристской партии требуют 7000 евро за кофе и пирожки

По словам представителя фирмы Алексея Смелова, кафе открывалось в соответствующем виде несколько раз. Перед выборами 2011 и 2015 партия оплатила счет, но в 2013 год осталась должна за пирожки и кофе.

По словам генерального секретаря партии Михаила Корба, к настоящему моменту по данному делу к компромиссу прийти на удалось. ”На настоящий момент основания для иска Центристской партии непонятны. Обоснования иска также менялись и дополнялись несколько раз за время процесса”, — отметил он.

По словам Смелова, договор был устным, поэтому для выяснения обстоятельств нужны показания свидетелей: главы Parklinn Юрия Сахарова, бывшего генерального секретаря партии Прийта Тообала и административного директора партии Эльмара Гейне. При этом получить показания от всех троих необходимо в один день, чтобы у них не было возможности узнать, что сказали другие. И это проблема, так как одновременно собрать них никак не получается.

В связи с этим на состоявшемся в четверг заседании суд склонился в пользу письменного производства, и теперь все стороны должны будут представить свои ответы на вопросы в письменном виде.