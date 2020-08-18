Страсти не утихают: суд отказал T1 в санации, владельцы центра категорически не согласны

Администрирующее торговый центр T1 предприятие AS Tallinna Moekombinaat оспорило постановление Таллиннского окружного суда о досрочном прекращении производства о санации.

3 апреля 2020 года AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) сообщила об инициации производства о санации своего дочернего предприятия AS-i Tallinna Moekombinaat.

15 июня 2020 года Pro Kapital сообщила, что суд назначил для оценки программы санации экспертов, которые должны представить свое мнение не позднее 22 июля 2020, а сам суд вынесет решение относительно утверждения программы не позднее 10 августа 2020 года.

30 июля 2020 года Pro Kapital сообщила, что Таллиннский окружной суд аннулировал постановление уездного суда о назначении экспертов и вернул дело уездному суду.

14 августа уездный суд вынес новое постановление, прекратив производство о санации AS Tallinna Moekombinaat, поскольку по мнению суда AS Tallinna Moekombinaat является стабильно неплатежеспособной.

AS Tallinna Moekombinaat не согласна с приведенными в решении от 14 августа утверждениями и оспорит данное постановление.

Представители предприятия отмечает, что оба эксперта, назначенных в рамках производства о санации, тщательно проанализировали экономическую ситуацию предприятия и пришли к выводу, что оно не является стабильно неплатежеспособным и что проблемы возможно преодолеть, внедрив план санации.

Также отмечается, что во время производства экономические результаты фирмы улучшились.

AS Tallinna Moekombinaat считает, что трактова уездного суда противоречит как логике закона о санации, так и практике Государственного суда.