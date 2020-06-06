Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до августа

Таким образом, в июле, как и в мае-июне, участники сделки также будут сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По предыдущим параметрам договора, во втором полугодии планировалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей в день.

Соглашение поддержали два крупнейших поставщика — Россия и Саудовская Аравия. Последняя, по данным Reuters, даже предлагала продлить квоты до конца декабря 2020 года.

Из-за разрыва предыдущей сделки ОПЕК+ в начале марта и снижения спроса на фоне коронавируса мировые цены на нефть значительно снизились.

В начале апреля ОПЕК+ договорилась о рекордном в истории сокращении добычи, что помогло укрепить цены на нефть на мировых рынках.