Страны ЕС не достигли компромисса в споре о торговых переговорах с США



Учитывая приближающиеся выборы в Европарламент, назначенные на конец мая 2019 года, правительства этих стран особенно внимательно прислушиваются к настроениям избирателей, многие из которых критически относятся к возможности беспошлинной торговли с США.

При этом президент США Дональд Трамп в среду, 20 февраля, в очередной раз заявил о том, что собирается в течение ближайших трех месяцев ввести штрафные пошлины на автомобили европейского производства в размере до 25 процентов, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.

По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей — в первую очередь, немецких автоконцернов — достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли", отмечает агентство AFP.

История ведения переговоров о торговой сделке между США и ЕС

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом Сесилия Мальстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальстрем необходимо получить соответствующий мандат всех стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комитет Европарламента по внешней торговле уже поддержал на этой неделе данное решение с минимальным перевесом голосов.

Беспошлинная торговля сельскохозяйственными товарами

Дональд Трамп, учитывая интересы американских фермеров, требует, чтобы соглашение распространялось также на продукты сельского хозяйства. А это, в свою очередь, идет вразрез с позицией представителей Франции как страны, имеющей развитое сельское хозяйство и сильное лобби фермеров.

Особенную остроту эта проблема приобретает в свете протестов "желтых жилетов", продолжающихся во Франции уже несколько месяцев.

Госсекретарь Франции по вопросам ЕС Жан-Баптист Лемуан заявил в пятницу, что Париж собирается дождаться голосования по данному вопросу в Европарламенте, запланированного на 11 или 12 марта, и результатов обсуждения на саммите ЕС 21 и 22 марта. Кроме того, он подчеркнул, что "Евросоюз не собирается вести переговоры в условиях угроз".

Министр экономики ФРГ Петер Альтмаейр (Peter Altmaier), в свою очередь, заявил, что Германия выступает за скорейшее возобновление переговоров с США, однако предостерегает от поспешности.