Страничка в Facebook сводит эстонских предпринимателей и работников!

"Мы в работе менее недели, и почти 100 человек дали знать о готовности прийти на помощь. В фокусе главным образом сезонная работа. Хотя уже сейчас видно, что потенциал сотрудничества существует и для реализации более долговременных проектов", - сказала Сепп газете Maaleht.

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