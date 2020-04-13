Страничка в Facebook сводит эстонских предпринимателей и работников!
По словам одного из инициаторов начинания Эвелин Сепп, менее чем за неделю на страничке в Facebook - Tule#maaleappi ("Приди на помощь селу!") - помощи в рабочей силе попросили 20 предприятий, им пришла сотня откликов.
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