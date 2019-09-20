Страховые общества: чем крупнее кредит, тем больше страхуют жизнь

Как отметила руководитель отдела Swedbank по страхованию жизни Элерийн Рейнманн, крупные кредитные обязательства заставляют людей серьезно задуматься о потенциальных рисках. ”Каждый третий оформляющий жилищный кредит клиент также заключает договор страхования жизни. Если в результате несчастного случая или заболевания кредитополучатель станет нетрудоспособным или скончается, страховая компания погасит кредит за него, благодаря чему семья не потеряет жилье. Для каждого кредитополучателя важно, чтобы его обязательство не стало непосильным бременем для него самого и родных ему людей. Клиенты, которые тщательно продумывают не только кредитные обязательства, но и сопряженные риски, выбирают расширенное страхование жизни”, — пояснила Элерийн Рейнманн.
Страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один ее член попал в аварию, тяжело заболел или умер. Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных затрат. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которого при отсутствии дохода одного члена семьи становится зачастую невозможным.
В проведенном в июле онлайн-опросе ”Защищенность и отношение к услугам страхования” приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
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