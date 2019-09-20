Страховые общества: чем крупнее кредит, тем больше страхуют жизнь

По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитные обязательства берут на себя люди в возрасте 31-50 лет и люди с детьми. ”Если кто-то из кормильцев станет нетрудоспособным или семья потеряет один из своих постоянных источников дохода, то 19% семей в нашей стране начнут испытывать серьезные финансовые трудности, но 61% семей считает, что это не повлияет на их благосостояние”, — рассказал Март Йессе о некоторых результатах опроса.

”Если у семьи имеется кредит и произойдет трагическое событие, то погашение кредита параллельно с повседневными расходами станет намного сложнее. В этом контексте особенно уязвимы семьи с детьми. Но эти риски можно отвести при помощи страхования жизни”, — сказал Март Йессе.

Исследование подтвердило, что финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи — чем она зажиточнее, тем легче впредь будет всем ее членам, и наоборот.