20.09.2019, 09:45

Страховые общества: чем крупнее кредит, тем больше страхуют жизнь


rus.delfi.ee
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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Rauno Volmar

Результаты проведенного Союзом страховых обществ Эстонии в сотрудничестве с Turu-uuringute AS исследования свидетельствуют о том, что половина людей в возрасте 18-64 лет имеет кредитные, в том числе лизинговые обязательства. При этом оказалось, что большинство жителей с крупными кредитами оформили себе страхование жизни. Люди с незначительными кредитными обязательствами реже страхуют свою жизнь.

По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитные обязательства берут на себя люди в возрасте 31-50 лет и люди с детьми. ”Если кто-то из кормильцев станет нетрудоспособным или семья потеряет один из своих постоянных источников дохода, то 19% семей в нашей стране начнут испытывать серьезные финансовые трудности, но 61% семей считает, что это не повлияет на их благосостояние”, — рассказал Март Йессе о некоторых результатах опроса.

”Если у семьи имеется кредит и произойдет трагическое событие, то погашение кредита параллельно с повседневными расходами станет намного сложнее. В этом контексте особенно уязвимы семьи с детьми. Но эти риски можно отвести при помощи страхования жизни”, — сказал Март Йессе.

Исследование подтвердило, что финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи — чем она зажиточнее, тем легче впредь будет всем ее членам, и наоборот.

Как отметила руководитель отдела Swedbank по страхованию жизни Элерийн Рейнманн, крупные кредитные обязательства заставляют людей серьезно задуматься о потенциальных рисках. ”Каждый третий оформляющий жилищный кредит клиент также заключает договор страхования жизни. Если в результате несчастного случая или заболевания кредитополучатель станет нетрудоспособным или скончается, страховая компания погасит кредит за него, благодаря чему семья не потеряет жилье. Для каждого кредитополучателя важно, чтобы его обязательство не стало непосильным бременем для него самого и родных ему людей. Клиенты, которые тщательно продумывают не только кредитные обязательства, но и сопряженные риски, выбирают расширенное страхование жизни”, — пояснила Элерийн Рейнманн.

Страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один ее член попал в аварию, тяжело заболел или умер. Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных затрат. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которого при отсутствии дохода одного члена семьи становится зачастую невозможным.

В проведенном в июле онлайн-опросе ”Защищенность и отношение к услугам страхования” приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

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