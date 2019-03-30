30.03.2019, 12:55

Страховщик: пропускать техобслуживание велосипеда так же опасно, как пропускать техобслуживание авто


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Taavi Sepp

С наступлением весны дороги и улицы заполняются пережившими зимнее хранение велосипедами. Но весьма вероятно, что большая часть из них не прошла надлежащего техобслуживания, а потому потенциально представляет опасность.

В Эстонии культура езды на велосипеде развивается медленно, но верно. Велосипедисты передвигаются по дорожкам для пешеходов, пешеходов и велосипедистов или по проезжей части, в потоке людей или машин, соблюдая разом или поочередно правила, которые действуют для транспортных средств или для пешеходов.

В преддверии весны заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк напоминает всем велосипедистам, чтобы они не забыли провести надлежащее техобслуживание велосипеда и приобрести защитное снаряжение.

”С наступлением весны всегда растет количество страховых случаев, связанных с велосипедом, причем физически всегда больше страдает велосипедист. Однако в плане страхования пострадавшим может считаться водитель автомобиля, так как к несчастному случаю привело нарушение велосипедистом правил дорожного движения, — приводит она пример. — Используя в качестве транспортного средства велосипед, будет разумно оформить страхование от несчастного случая, которое при выборе защиты от травм и дополнительной защиты покрывает также нанесение ущерба другим участникам дорожного движения”.

Маарика Мюрк подчеркнула, что особенно внимательными должны быть люди, которые ездят на все больше набирающих популярность электровелосипедах, так как они развивают достаточно большую скорость, и столкновение приводит к очень серьезным последствиям, причем не только для велосипедиста, а особенно для пешехода.

”В любом случае велосипед должен быть технически исправен, а человек — по меньшей мере, носить шлем. Ведь мы ездим на автомобиле, в исправности тормозов, двигателя или шин которого мы уверены, и всегда пристегиваем ремень безопасности, — подчеркнула она. — Поэтому каждый человек, который хочет ездить на велосипеде, весной в первую очередь должен провести техобслуживание своего транспортного средства, а также проверить защитное снаряжение”.

Особенно внимательны должны быть те велосипедисты, чей велосипед перезимовал на открытом или застекленном балконе, в сарае или другом влажном и неотапливаемом месте. В таких условиях могут пострадать шины, тормоза, цепь и другие детали.

Советы по техобслуживанию велосипеда перед весенним сезоном:

1) Вымойте велосипед! Воспользуйтесь мыльной водой и губкой или специальными средствами, по возможности избегайте мойки высокого давления;

2) Очистите цепь и ее звенья щеткой (например, старой зубной щеткой);

3) Очистите тросы и диски от осевшей за зиму грязи;

4) Высушите цепь кусочком ткани и смажьте специальным маслом. Смазывая цепь, не перестарайтесь, так как лишнее масло будет собирать грязь. Масло наносят на внутреннюю поверхность цепи и пару раз прокручивают педали назад на холостом ходу;

5) Проверьте исправность других движущихся частей (шины, переключатель скоростей, тормоза);

6) Проверьте, чтобы заднее колесо двигалось свободно, без рывков;

7) При помощи отвертки и гаечного ключа проверьте все крепления.

8) Накачайте шины до давления, указанного на боковой стороне шин (как и у автомобиля);

9) Перед первой длительной поездкой совершите пробную поездку, чтобы убедиться, что цепь не дребезжит и не перескакивает с одной передачи на другую;

10) Нажимая рычаг тормоза, убедитесь, что он движется легко, и между рычагом и рулем остается зазор не менее 2,5 см;

11) Убедитесь, что шлем в порядке и подходит по размеру. Всегда носите шлем!

12) Проверьте, есть ли на велосипеде звонок (наличие которого обязательно) и работает ли он;

13) Если вы слышите странное дребезжание при переключении передач, обнаружили, что колеса искривились, а у спиц плохое натяжение, или нашли другие проблемы, обязательно обратитесь к специалисту. Чем раньше, тем лучше!

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