Страховщик: пропускать техобслуживание велосипеда так же опасно, как пропускать техобслуживание авто

”В любом случае велосипед должен быть технически исправен, а человек — по меньшей мере, носить шлем. Ведь мы ездим на автомобиле, в исправности тормозов, двигателя или шин которого мы уверены, и всегда пристегиваем ремень безопасности, — подчеркнула она. — Поэтому каждый человек, который хочет ездить на велосипеде, весной в первую очередь должен провести техобслуживание своего транспортного средства, а также проверить защитное снаряжение”.
Особенно внимательны должны быть те велосипедисты, чей велосипед перезимовал на открытом или застекленном балконе, в сарае или другом влажном и неотапливаемом месте. В таких условиях могут пострадать шины, тормоза, цепь и другие детали.
Советы по техобслуживанию велосипеда перед весенним сезоном:
1) Вымойте велосипед! Воспользуйтесь мыльной водой и губкой или специальными средствами, по возможности избегайте мойки высокого давления;
2) Очистите цепь и ее звенья щеткой (например, старой зубной щеткой);
3) Очистите тросы и диски от осевшей за зиму грязи;
4) Высушите цепь кусочком ткани и смажьте специальным маслом. Смазывая цепь, не перестарайтесь, так как лишнее масло будет собирать грязь. Масло наносят на внутреннюю поверхность цепи и пару раз прокручивают педали назад на холостом ходу;
5) Проверьте исправность других движущихся частей (шины, переключатель скоростей, тормоза);
6) Проверьте, чтобы заднее колесо двигалось свободно, без рывков;
7) При помощи отвертки и гаечного ключа проверьте все крепления.
8) Накачайте шины до давления, указанного на боковой стороне шин (как и у автомобиля);
9) Перед первой длительной поездкой совершите пробную поездку, чтобы убедиться, что цепь не дребезжит и не перескакивает с одной передачи на другую;
10) Нажимая рычаг тормоза, убедитесь, что он движется легко, и между рычагом и рулем остается зазор не менее 2,5 см;
11) Убедитесь, что шлем в порядке и подходит по размеру. Всегда носите шлем!
12) Проверьте, есть ли на велосипеде звонок (наличие которого обязательно) и работает ли он;
13) Если вы слышите странное дребезжание при переключении передач, обнаружили, что колеса искривились, а у спиц плохое натяжение, или нашли другие проблемы, обязательно обратитесь к специалисту. Чем раньше, тем лучше!