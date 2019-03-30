Страховщик: пропускать техобслуживание велосипеда так же опасно, как пропускать техобслуживание авто

В Эстонии культура езды на велосипеде развивается медленно, но верно. Велосипедисты передвигаются по дорожкам для пешеходов, пешеходов и велосипедистов или по проезжей части, в потоке людей или машин, соблюдая разом или поочередно правила, которые действуют для транспортных средств или для пешеходов.

В преддверии весны заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк напоминает всем велосипедистам, чтобы они не забыли провести надлежащее техобслуживание велосипеда и приобрести защитное снаряжение.

”С наступлением весны всегда растет количество страховых случаев, связанных с велосипедом, причем физически всегда больше страдает велосипедист. Однако в плане страхования пострадавшим может считаться водитель автомобиля, так как к несчастному случаю привело нарушение велосипедистом правил дорожного движения, — приводит она пример. — Используя в качестве транспортного средства велосипед, будет разумно оформить страхование от несчастного случая, которое при выборе защиты от травм и дополнительной защиты покрывает также нанесение ущерба другим участникам дорожного движения”.

Маарика Мюрк подчеркнула, что особенно внимательными должны быть люди, которые ездят на все больше набирающих популярность электровелосипедах, так как они развивают достаточно большую скорость, и столкновение приводит к очень серьезным последствиям, причем не только для велосипедиста, а особенно для пешехода.