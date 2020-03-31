Страховщик поясняет: в чем разница между страхованием жизни и страхованием от несчастного случая?

Требований возмещения в связи со страхованием жизни в прошлом году в ERGO было зарегистрировано 3491. В 3368 случаях застрахованным лицам требовалось возмещение медицинских расходов, в 123 случаях клиентам возместили ущерб по страхованию жизни. Окончившихся смертью случаев было 33: один в результате несчастного случая, а остальные в результате болезни. ”Все чаще встречаются злокачественные опухоли, приводящие к очень серьезным заболеваниям и смерти людей”, — пояснила Уусма.

Очень часто под страхованием жизни подразумевают и страхование от несчастных случаев. ”В известном смысле, это и есть страхование жизни, но возмещение выплачивается только при травмах и несчастных случаях, например при разрыве мышц или переломах”, — сказала Уусма. В рамках страхования от несчастных случаев также выплачивают возмещение по смерти, если была выбрана соответствующая защита. Важно отметить, что выбранное в договоре страхования от несчастных случаев возмещение по смерти выплачивают только в случае смерти, вызванной несчастным случаем, например, падением или ДТП. Часто считают, что нарушение здоровья является несчастным случаем, но на самом деле оно считается болезнью. Поэтому в случае нарушений здоровья поможет страхование жизни.

Сложнее ситуация со страхованием жизни становится, когда, его, например, предлагает банк вместе с жилищным кредитом. В таком случае речь идет уже не о классическом страховании жизни, а о страховании кредита. ”Если в договоре страхования жизни, заключающее договор лицо может самостоятельно выбрать людей, которые получат возмещение, то в случае договора страхования кредита деньги получит банк”, — отметила Уусма. В большинстве случаев страхование кредита аннулирует жилищный кредит или известный процент суммы кредита. С прочими расходами, например, перестройкой дома, коммунальными расходами или расходами на похороны семье придется справляться самостоятельно.

Страхование путешествий — один из наиболее популярных видов страхования. Активно путешествующие люди уже давно не заключают договоры страхования в отношении лишь одного периода поездки, предпочитая годовую защиту. Если в поездке произойдет несчастный случай или человек заболеет, есть возможность получить бесплатную врачебную помощь. Важно, впрочем, отметить, что речь тут не идет о классическом страховании жизни, поскольку такая страховка бесполезна, если человек находится на родине.