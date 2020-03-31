31.03.2020, 13:17

Страховщик поясняет: в чем разница между страхованием жизни и страхованием от несчастного случая?


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Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Статистика ERGO, одной из крупнейших страховых компаний Эстонии, показывает, что в нынешней кризисной ситуации заметно вырос интерес людей к страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев. Часто, впрочем, не понимают, в чем разница между страхованием жизни, страхованием от несчастного случая и страхованием путешествия, а также защищают ли эти виды страхования от последствий коронавируса. Рассказывает руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.

Страхование жизни означает страхование здоровья и жизни — страховка придет на помощь, если случится серьезное несчастье или человек заболеет, ему будет поставлен тяжелый диагноз, назначена нетрудоспособность или даже будет иметь место летальный исход. ”Образно говоря, страхование жизни является страхованием каско для самого себя. Если у вас возникнут проблемы со здоровьем, от страхования можно будет получить возмещение, чтобы справиться с трудностями. Если же случиться самое страшное и человек умрет, его близкие получат компенсацию, которая поможет им реорганизовать жизнь и справиться с первым шоком от сокращения доходов”, — пояснила Декла Уусма. Защита страхования жизни действует круглосуточно в любой точке мира.

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Полезно помнить, что по смыслу договора страхования жизни коронавирус не является форс-мажором (обстоятельством непреодолимой силы), исключающим действие защиты. ”Если вы заболели коронавирусом или гриппом, страхование жизни возместит расходы на восстановление, если у вас выбрана соответствующая защита”, — уточнила Уусма. Стоит, впрочем, помнить, что при заключении договора страхования, как правило, страховая компания хочет получить информацию об имеющихся заболеваниях. Таким образом, если признаки болезни уже имеются, в страховую фирму обращаться поздно.

Требований возмещения в связи со страхованием жизни в прошлом году в ERGO было зарегистрировано 3491. В 3368 случаях застрахованным лицам требовалось возмещение медицинских расходов, в 123 случаях клиентам возместили ущерб по страхованию жизни. Окончившихся смертью случаев было 33: один в результате несчастного случая, а остальные в результате болезни. ”Все чаще встречаются злокачественные опухоли, приводящие к очень серьезным заболеваниям и смерти людей”, — пояснила Уусма.

Очень часто под страхованием жизни подразумевают и страхование от несчастных случаев. ”В известном смысле, это и есть страхование жизни, но возмещение выплачивается только при травмах и несчастных случаях, например при разрыве мышц или переломах”, — сказала Уусма. В рамках страхования от несчастных случаев также выплачивают возмещение по смерти, если была выбрана соответствующая защита. Важно отметить, что выбранное в договоре страхования от несчастных случаев возмещение по смерти выплачивают только в случае смерти, вызванной несчастным случаем, например, падением или ДТП. Часто считают, что нарушение здоровья является несчастным случаем, но на самом деле оно считается болезнью. Поэтому в случае нарушений здоровья поможет страхование жизни.

Сложнее ситуация со страхованием жизни становится, когда, его, например, предлагает банк вместе с жилищным кредитом. В таком случае речь идет уже не о классическом страховании жизни, а о страховании кредита. ”Если в договоре страхования жизни, заключающее договор лицо может самостоятельно выбрать людей, которые получат возмещение, то в случае договора страхования кредита деньги получит банк”, — отметила Уусма. В большинстве случаев страхование кредита аннулирует жилищный кредит или известный процент суммы кредита. С прочими расходами, например, перестройкой дома, коммунальными расходами или расходами на похороны семье придется справляться самостоятельно.

Страхование путешествий — один из наиболее популярных видов страхования. Активно путешествующие люди уже давно не заключают договоры страхования в отношении лишь одного периода поездки, предпочитая годовую защиту. Если в поездке произойдет несчастный случай или человек заболеет, есть возможность получить бесплатную врачебную помощь. Важно, впрочем, отметить, что речь тут не идет о классическом страховании жизни, поскольку такая страховка бесполезна, если человек находится на родине.

Вид страхованияКогда выплачивается?Каков размер возмещения?
Страхование жизниДиагноз тяжелой болезни, нетрудоспособность, смертьСогласованная сумма страховки (разовое возмещение)
Страхование кредитаНетрудоспособность, смертьСогласованный процент суммы кредита
Страхование от несчастного случаяТравма, несчастный случайСогласованная сумма страховки
Страхование путешествийНесчастный случай или заболевание в поездкеСогласно счету из больницы, максимально в пределах согласованной суммы страховки
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