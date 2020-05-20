Страховщик озабочен: причину пожара с ущербом более 150 000 евро установить не удалось

Несмотря на то, что частный дом был оснащен системой сигнализации, которая оповестила находящихся вне дома хозяев о пожаре, а внимательные соседи незамедлительно вызвали спасателей, ущерб от пламени и воды, использованной для тушения, оказался огромным. Страховое общество Salva компенсирует расходы, связанные со строительными работами, в размере 120 000 евро, и расходы, связанные с уничтоженным имуществом, в размере 24 000 евро.

”На самом деле стоимость уничтоженного имущества была еще выше, но страховой договор был заключен на меньшую сумму, которую в полном объеме мы и выплатим”, — отметила руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.

По имеющимся данным, очаг возгорания находился возле уличной террасы, и поскольку ветер в тот день был сильным, пламя быстро перекинулось под крышу, а оттуда — уже на здание и, через окна, во внутренние помещения. ”Возможно, что возгорание началось от попавшей на террасу искры, которая из-за ветра быстро разгорелась, но на этот раз мы, вероятно, точной причины возгорания установить не сможем, — сказала Соосалу. — Спустя много часов, на другой день после того, как спасатели потушили пожар, обнаружилось, что какие-то искры еще тлели на чердаке и привели к новому возгоранию. Спасателям пришлось снова выезжать на тушение, а вода нанесла еще больший урон”.

По словам Соосалу, данный случай наглядно иллюстрирует то, что несчастья происходят всегда неожиданно и даже при наличии систем безопасности и внимательных соседей страхование крайне необходимо. Сигнализация и соседи, однако, играют особенно важную роль, когда самих хозяев нет дома. Особенно в случае, подобном этому, когда возгорание началось после полуночи.

Всего в апреле страховое общество Salva выплатило своим клиентам около 1,2 миллиона евро компенсаций. В течение этого года общий объем компенсации ущерба в Salva составил 6,9 миллиона евро.

Salva Kindlustus предлагает частным и коммерческим клиентам самые распространенные виды страхования, оперируя 16 представительствами и пунктами продаж по всей Эстонии,