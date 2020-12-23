Страховой случай: наезд на северного оленя в Швеции привел к денежному требованию

Шведский партнер представил PZU Kindlustus требование в рамках дорожного страхования на сумму 4497 крон (порядка 450 евро). Это возмещение, выплачиваемое владельцу животного согласно шведскому законодательству. Поскольку автомобиль обладал дорожным страхованием от PZU, требование подлежало возмещению в обычном порядке.

В Швеции насчитывается около четверти миллиона северных оленей, у каждого из которых есть владелец. По данным 2019 года владельцев было примерно 4700. Согласно шведскому законодательству, владелец может потребовать от государства компенсации за убитое или раненое животное по официально установленному тарифу. В случае ДТП соответствующую сумму возмещает дорожное страхование.

”Как и в Эстонии, на дорогах в Северных странах животные являются источником повышенной опасности, особенно в темное время года. В случае столкновения с животным — если оно привело к травмам и/или поломке автомобиля — необходимо немедленно позвонить по номеру службы экстренной помощи. В прочих случаях о случившемся нужно сообщить в страховую компанию, а если животное ранено или убито — позвонить на горячую линию 1313 Инспекции окружающей среды Эстонии, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Яанус Танне. — Если водитель не уверен, столкнулся ли он с диким животным, и не может найти животное на месте происшествия или поблизости, сообщить в полицию также стоит”.

По словам Танне, к предупреждающим о диких животных знакам следует относиться серьезно, особенно в темноте и при плохой видимости. Если на дорогу могут выбежать животные, стоит сбавить скорость. ”Если вы увидели, как через дорогу перебежало животное, лучше снизить скорость, поскольку за ним может следовать еще несколько или даже целое стадо. Разумеется, лобовое стекло и фары автомобиля должны быть чистыми, чтобы дорога и ее окрестности были хорошо видны. Шины также должны быть в хорошем состоянии”, — добавил Танне.