Страховая компания: в преддверии осенних штормов следует проверить, в каком состоянии находятся большие деревья

За прошлый год страховая компания PZU возместила ущерб, причиненный ломающимися деревьями, на сумму примерно 30 000 евро. В этом году, наряду с сентябрем, значительное количество повреждений пришлось на июль.

”Если говорить о страховании имущества, то в основном речь идет о случаях, когда упавшее дерево или крупная обломившаяся ветка повреждали дом, ограду или автомобиль. К счастью, случаи, когда люди получают травмы из-за рухнувших деревьев, редки. Мы рекомендуем время от времени критически оценивать состояние деревьев, которые находятся на вашей недвижимости или по соседству с ней. При необходимости также можно вызвать эксперта, который осмотрит дерево”, — прокомментировала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк. Представляющие опасность деревья можно будет ликвидировать, предотвратив, таким образом, ущерб.

”К серьезным расходам может привести и дерево, упавшее на соседний участок. Даже если страховка возместит ущерб пострадавшему, не исключено, что страховая компания предъявит требование к ”виновному” в ущербе собственнику недвижимости. Если страхование ответственности не было оформлено, возмещать ущерб придется из собственного кармана. В натянутых отношениях с соседом тоже приятного мало”, — добавила Хабакукк.

Поскольку штормовой ветер осенью нередок, собственный двор следует окинуть критическим взглядом не только на предмет хрупких деревьев. ”Например, батуты редко кто крепит к земле, а именно их штормовой ветер с легкостью поднимает в небо”, — привела пример представитель PZU. ”Летают” в сильный ветер также садовая мебель, легкие строительные материалы и все прочие незакрепленные предметы.