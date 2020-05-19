Страховая компания: в апреле число случаев ущерба от ДТП продолжило уменьшаться

Основная причина заключается в снижении почти на четверть числа связанных с автомобилями ущербов, что обусловлено менее плотным движением в условиях чрезвычайного положения.

Если в марте ущербы в связи с дорожным страхованием и страхованием каско в PZU оказались на 30% ниже, чем годом ранее, то в апреле ущербы сократились еще на 25%. Это отражает ситуацию менее плотного движения на дорогах страны. ”Разумеется, заметен некоторый характерный для весны подъем, вызванный началом сезона дорожных работ и появляющимся в результате этого на дорогах щебнем. Для предотвращения ущерба рекомендуется соблюдать дистанцию и следить за предельной разрешенной скоростью движения. Повреждение на стекле можно заделать в мастерской, а расходы покроет страховка”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба PZU Урмас Саар.

Саар добавил, что хотя в апреле компания PZU еще осуществляла выплаты пассажирам, попавшим в беду в связи с пандемией, число ущербов в связи со страхованием путешествий сократилось, поскольку границы оставались закрытыми. ”Если так можно выразиться, ”ценник” в связи с пандемией превысил для PZU полмиллиона евро, причем производство по некоторым случаям еще продолжается, поскольку люди пока не смогли вернуться в Эстонию”, — отметил Саар.

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