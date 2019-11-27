Страховая компания: суммарный ущерб от октябрьского шторма превысил 100 000 евро

”Большой ущерб причинил пронесшийся 27 октября по южной Эстонии шторм: по его результатам компания PZU выплатила клиентам свыше 100 000 евро возмещений”, — сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк. Например, на одну пристройку к зданию упали сразу четыре дерева — по одному с каждой стороны — что привело к 10 000 евро ущерба. Поскольку клиент застраховал все находящиеся на территории постройки, ущерб подлежит возмещению.

”Заключая договор жилищного страхования, следует запросить предложение в отношении не только жилого дома, но других хозяйственных построек. Страхуется всегда конкретное здание, а не участок целиком”, — добавила Хабакукк.

Среди всех видов страхования больше всего возмещений пришлось на дорожное страхование и страхование каско — 2,2 миллиона евро.