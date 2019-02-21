Страховая компания рекомендует: квартирные товарищества, защищайте тыл!





По словам заведующей отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, в вопросах, связанных с реновацией, ключевую роль играет правление квартирного товарищества, так как именно его членов остальные жители дома уполномочили воплотить в жизнь этот ответственный проект.

”Правление квартирного товарищества, подключив всех жителей, должно определить, кто воплотит в жизнь проект по реновации или ремонту дома, кто и когда будет привлечен к его реализации, и как будет вестись делопроизводство, чтобы все необходимые решения были зафиксированы, — сказала Маарика Мюрк. — Будет разумно составить план и оформить договоренности в письменном виде. Подтвердить обещание, данное по телефону или при личном общении, впоследствии может быть сложно.

К сожалению, на практике мы часто видим случаи, когда нереалистичные обещания или бездействие застройщика наносят товариществу или жителям дома ущерб, который не является непредвиденным, а обусловлен исключительно халатностью застройщика. При этом застройщик или прерывает работу, или не берет на себя ответственность. Это создает ситуацию, в которой не действует ни один вид страхования, так как застраховать можно только против непредвиденных обстоятельств”.

Советы, как успешно провести реновацию многоквартирного дома:

· Фиксируйте все решения в протоколах собраний, заверенных подписями представителей квартирного товарищества, застройщика и строительного надзора. Четко формулируйте договоренности и указывайте даты. Проследите, чтобы все стороны получили по одному подписанному экземпляру.