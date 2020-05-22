Страховая компания предоставляет велосипед вместо замещающего автомобиля

”Велосипед — здоровый и экологичный выбор, поэтому мы и пропагандируем его в качестве транспортного средства. Данной инициативой мы хотим внести свой вклад в заботу о природе, а также предложить автовладельцам наиболее экологичные решения”, — сказал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.

Согласно статистике ущербов ERGO, в ДТП попадает каждый 20 клиент дорожного страхования. Период ремонта, необходимого для восстановления автомобиля, в среднем составляет пять дней — в это время замещающий автомобиль требуется в среднем 35% автовладельцев.

”Мы считаем, что половина пользователей замещающих автомобилей могла бы выбирать вместо машины велосипед, хотя, безусловно, у людей существует целый ряд опасений и предрассудков в отношении езды на велосипеде в городе. Человек должен сам проверить их на себе, а также сформировать соответствующую привычку. В связи с сохраняющейся угрозой коронавируса этим летом велосипед может стать хорошей альтернативой общественному транспорту. Если же мыслить более масштабно, велосипед мог бы быть альтернативой второй семейной машине. В крупных городах преодолевать небольшие расстояния на велосипеде может быть быстрее, чем на автомобиле. Сокращается риск ДТП в часы пик, да и для людей такой активный образ жизни очень полезен”, — добавил Орулайд.

По данным ERGO, с велосипедами случается гораздо меньше несчастий, чем с автомобилями. ”Если в прошлом году мы регистрировали в среднем 800 страховых случаев каско в месяц, то за целый год до нас дошло всего 43 сообщения о ДТП с участием велосипедистов, причем 75% этих происшествий имели место летом”, — отметил Орулайд.

Велосипед вместо замещающего автомобиля до конца августа ERGO предлагает всем частным клиентам страхования каско, чей автомобиль находится в ремонте не менее пяти дней. Получить велосипед можно в магазинах Hawaii Express в Пирита, Кристийне, Виймси, Раквере, центре Lõunakeskus, Выру, Вильянди или Хаапсалу. При необходимости велосипед застрахованному лицу доставит курьер. Подробнее с условиями кампании можно ознакомиться ЗДЕСЬ.