Страховая компания: неудачное падение в летнем лагере на недели приковало ребенка к постели

По словам руководителя PZU по страхованию частных лиц Кристо Ыунапуу, с наступлением лета становится больше случаев, когда ребенок получает травмы в летнем лагере, причем речь совсем не обязательно идет о спортивных лагерях. ”Например, прошлым летом имел место несчастный случай во время обеда в детском лагере. Проведенное на свежем воздухе утро способствует аппетиту — проголодавшиеся дети помчались на обед, и в общей суматохе одна девочка споткнулась так неудачно, что, упав, сломала ключицу”, — привел пример Ыунапуу.

Перелом ключицы — серьезная травма, в результате которой родитель почти месяц вынужден был сидеть с ребенком дома и ухаживать за ним. ”В данном случае на помощь пришла страховка — в качестве возмещения была выплачена сумма за боль и страдания, а выбранное родителем посуточное возмещение позволило сохранить заработную плату, и взрослый смог спокойно оставаться дома с ребенком”, — сказал Ыунапуу.

Поскольку многие семьи летом отправляются в поездки вместе, по словам Ыунапуу, не стоит забывать и о страховании путешествий. ”Например, если ребенок получает травму или неожиданно заболевает, разумеется, поездку приходится отменять. Поэтому мы рекомендуем страховать путешествие, как только составлены планы — страховка покроет понесенные расходы и в случае, если поездка не состоится, потому что заболели вы сами или ваш ребенок”, — пояснил Ыунапуу.