Страховая фирма: ваше имущество в кладовке или гараже может остаться без возмещения

”При определении суммы домашнего имущества мы рекомендуем исходить из 200 € за квадратный метр”, — прокомментировала Карбус. Если имущества больше, то можно увеличить сумму или, например, оформить дополнительную страховку на технику, находящуюся в пристройке. Квадроцикл и садовый трактор автоматически страхуются в размере 3000-4000 €, но следует учитывать, что для некоторых страховых обществ важно, чтобы квадроцикл не был зарегистрирован, так как для зарегистрированных транспортных средств можно оформить страховку каско.
Вы можете предотвратить возможный ущерб сами
”Для страховки важно, чтобы помещения были закрыты на замок”, — подчеркнула Герту Карбус. Также необходимо следить за тем, чтобы кладовая или подвал, где хранится имущество, не просматривались насквозь и не давали вору информации о хранимом имуществе.
В кладовых частных домов частой причиной ущерба является вода, поэтому рекомендуется поднять предметы выше уровня пола. ”Следует учитывать, что не все страховые общества покрывают ущерб от воды, проникшей через крышу или конструкции здания”, — добавила руководитель отдела страхования жилья IIZI.
Знайте условия
Страховка обеспечивает наилучшую защиту только в том случае, если Вы знаете условия. Зачастую люди впоследствии обнаруживают, что страховое общество возместило бы ущерб, если бы знало о нем. Например, большинство страховых обществ возмещают однолетний запас дров. Также люди не считаются с тем, что, например, кража велосипеда или детской коляски из помещений общего пользования (например, из коридора) не является страховым случаем, если иное не оговорено со страховым обществом.