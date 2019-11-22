Страховая фирма: на предприятиях участились случаи вандализма и прорыва труб

Статистика указывает на то, что шторм все-таки стал причиной небольшой части ущербов — случаев повреждения крыши из-за сильного ветра было всего 42. Чаще всего предприятия страдают из-за прорыва труб и вандализма. Средние суммы возмещения в обоих случаях превышают несколько тысяч евро.

”С разрушением труб связан практически каждый четвертый случай нанесения ущерба. Один из самых крупных случаев ущерба из-за воды за последнее время произошел из-за прорыва трубы, в результате чего горячая вода за ночь затопила весь цех, находящееся там оборудование, материалы и продукцию. Размер ущерба составил несколько сотен тысяч евро”, — приводит пример руководитель отдела ERGO по страхованию имущества Эрко Макиенко.

Случаев вандализма на сегодняшний день зафиксировано 78, случаев повреждений оконных стекол и дверей 61. От пожара пострадало 22 предприятия, и размер ущерба в случае пожара обычно самый большой.

”Несмотря на то, что страхование имущества со временем стало для эстонских предприятий естественным, большого спроса на страхование от прерывания бизнес-деятельности не наблюдается. Об этом начинают думать только тогда, когда самое страшное уже произошло. Процент заключивших договор о страховании от прерывания бизнес-деятельности среди всех предприятий, застраховавших имущество, составляет около 5 процентов. В то же время длительное прерывание бизнес-деятельности из-за несчастных случаев встречается все чаще”, — добавил Макиенко.