Страховая фирма: кто несет ответственность за рабочий компьютер у вас дома?

Выполнение работы из дома поначалу может казаться удобным и безопасным, однако на самом деле дома существует ряд рисков, которые могут повлечь за собой серьезный ущерб. Помимо того, что вы начали работать из дома, в домашних стенах также начал "работать" детский сад, школа, здесь живут домашние животные и нередко кушаем мы тоже за компьютером. Совет дает старший специалист по страхованию жилья IIZI Герту Карбус.

Компания не всегда может помочь

В то время как в офисе в отношении имущества работодателя действует страховка на коммерческое имущество, если речь идет о домашнем офисе, страховая защита не всегда действует на технику, которую вы забрали домой. Кроме того, размер собственной ответственности компании при страховании имущества может быть довольно существенным, и именно вам придется ее выплачивать. Хотя мы не думаем о том, что что-то может произойти, разумно быть к этому готовым, т.к. небольшое происшествие с участием горячего кофе и компьютера, скорее всего, закончится не очень хорошо.

"В условиях нынешнего чрезвычайного положения, когда все сидят дома, неприятные неожиданности случаются намного чаще, чем в офисе", — добавляет Карбус.

Пересмотрите свое домашнее страхование

В том случае, если компания предоставляет свое имущество под ответственность работника, разумно пересмотреть свой договор домашнего страхования. Предоставленная работодателем техника — это движимое имущество, которое находится в Вашем законном пользовании.

"Если вы работаете в домашнем офисе, важно убедиться в том, что на основании вашего договора страхования жилья компенсации также подлежит ваше домашнее имущество", — отмечает старший специалист по страхованию жилья. В рамках такой страховой защиты ваш мобильный телефон или ноутбук будут защищены также за пределами дома на территории Эстонии (или же по всему миру, в зависимости от страховщика). Например, в том случае, если вы планируете переместить свой офис в дом отдыха, в деревню или на дачу. В этом случае следует критически подойти к оценке стоимости техники, которую вы перевозите домой, т.к., как правило, в отношении того имущества, которое вы забираете домой, устанавливается предельная сумма.