19.04.2020, 16:10

Страховая фирма: кто несет ответственность за рабочий компьютер у вас дома?

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Страховая фирма: кто несет ответственность за рабочий компьютер у вас дома?
Foto: IIZI

В связи с чрезвычайным положением многие работники переехали в домашние офисы, т.к. работу также можно выполнять виртуально. Для того, чтобы дома было максимально удобно работать, многие забрали домой свои рабочие ноутбуки, колонки побольше, а также, например, принтер или более эргономичную мебель - рабочий стол или стул. Кто же несет ответственность за имущество компании у вас дома?

Выполнение работы из дома поначалу может казаться удобным и безопасным, однако на самом деле дома существует ряд рисков, которые могут повлечь за собой серьезный ущерб. Помимо того, что вы начали работать из дома, в домашних стенах также начал "работать" детский сад, школа, здесь живут домашние животные и нередко кушаем мы тоже за компьютером. Совет дает старший специалист по страхованию жилья IIZI Герту Карбус.

Компания не всегда может помочь

В то время как в офисе в отношении имущества работодателя действует страховка на коммерческое имущество, если речь идет о домашнем офисе, страховая защита не всегда действует на технику, которую вы забрали домой. Кроме того, размер собственной ответственности компании при страховании имущества может быть довольно существенным, и именно вам придется ее выплачивать. Хотя мы не думаем о том, что что-то может произойти, разумно быть к этому готовым, т.к. небольшое происшествие с участием горячего кофе и компьютера, скорее всего, закончится не очень хорошо.

"В условиях нынешнего чрезвычайного положения, когда все сидят дома, неприятные неожиданности случаются намного чаще, чем в офисе", — добавляет Карбус.

Пересмотрите свое домашнее страхование

В том случае, если компания предоставляет свое имущество под ответственность работника, разумно пересмотреть свой договор домашнего страхования. Предоставленная работодателем техника — это движимое имущество, которое находится в Вашем законном пользовании.

"Если вы работаете в домашнем офисе, важно убедиться в том, что на основании вашего договора страхования жилья компенсации также подлежит ваше домашнее имущество", — отмечает старший специалист по страхованию жилья. В рамках такой страховой защиты ваш мобильный телефон или ноутбук будут защищены также за пределами дома на территории Эстонии (или же по всему миру, в зависимости от страховщика). Например, в том случае, если вы планируете переместить свой офис в дом отдыха, в деревню или на дачу. В этом случае следует критически подойти к оценке стоимости техники, которую вы перевозите домой, т.к., как правило, в отношении того имущества, которое вы забираете домой, устанавливается предельная сумма.

Кроме того, также разумно пересмотреть защиту в рамках страхования ответственности, т.к. при недостаточном лимите можно остаться с пустыми руками. "К сожалению, в экстренной ситуации мы не думаем о каких-либо неприятностях, в то время как, например, потоп, который начался у вас дома, также может стать причиной серьезного хаоса у соседей", — добавляет Карбус. В настоящее время важно помнить о том, что по причине работы или обучения из дома у всех дома находится больше техники и другого имущества, чем обычно.

3 пункта, о которых необходимо помнить, работая из дома

  1. Поддерживайте кибергигиену в своем домашнем офисе! По возможности обязательно используйте VPN-соединение, которое обеспечивает приватное и надежное соединение для работы компании. Также следите за тем, какие электронные письма Вы открываете, т.к. чрезвычайное положение и всемирная пандемия создают хорошие условия для кибермошенничества.
  2. Найдите подходящее место для выполнения работы, где компьютер находится на твердой, устойчивой поверхности. Например, если вы работаете, лежа на диване или в кровати, опасность неприятных неожиданностей возрастает. Также не ешьте и не пейте во время работы.
  3. Приведите в порядок провода! Вы, ваши дети и ваши домашние животные могут споткнуться о провода на полу, что может вызвать падение ноутбука. Также необходимо предотвратить опасность короткого замыкания и следить за правильным использованием розеток.
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