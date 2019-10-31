Страховая фирма: эстонские компании не готовы к временной остановке бизнеса
Прошедший на выходных в Эстонии шторм заставил несколько крупных компаний на несколько дней приостановить свою деятельность, что нанесло ущерб в размере десятков тысяч евро.
Прошедший на выходных в Эстонии шторм заставил несколько крупных компаний на несколько дней приостановить свою деятельность, что нанесло ущерб в размере десятков тысяч евро.
По словам директора по страхованию ERGO Андреса Консапа, от таких ситуаций себя застраховали менее десяти процентов компаний.
Несмотря на то, что страхование имущества со временем стало для эстонских компаний естественным, они не видят большой необходимости страховать себя от остановки бизнес-деятельности. ”Об этом начинают задумываться только тогда, когда самое страшное уже произошло”, — говорит Консап. По его словам, несмотря на то, что компании осознают возможные риски, они не думают о том, что риски могут реализоваться. ”Из всех компаний, у которых заключен договор страхования имущества, доля застрахованных от ущерба бизнесу ниже десяти процентов”, — добавил он.
Помимо шторма, который настиг по большей части Южную и Западную Эстонию, в этом году были другие бедствия, которые повлекли за собой ущерб бизнесу. Первым Консап вспоминает случай, произошедший в начале года в садоводстве Normiko, когда пожар помимо ущерба, нанесенного имуществу, повлек за собой также остановку бизнеса, которая вынудила отправить работников в отпуск.
По словам Консапа важно, чтобы компания ежедневно оценивала риски и действовала в соответствие с этим. Начинать стоит с безопасности работников и клиентов и составления плана действий для чрезвычайных ситуаций. ”Оценивая риски остановки бизнеса стоит продумать, что будет тогда, когда компания не сможет дальше работать в привычном режиме. Например, имеются ли резервы и запасные решения на случай отключения электричества, воды и газа”, — объясняет он.
В реальности есть риски и ситуации, которые невозможно предвидеть и предотвратить несмотря на тщательную подготовку. ”Для таких случаев и стоит заключить хороший договор страхования”, — добавил Консап. ”Если страхование имущества покрывает непосредственно ущерб причиненный имуществу, то страхование от остановки бизнеса покрывает прибыль, доход за аренду, текущие расходы, а также возможные дополнительные расходы, которые могут потребоваться для реорганизации бизнеса или для уменьшения дальнейшего ущерба. Не менее важно и страхование ответственности. Есть реальные случаи, когда сорванная со здания крыша или поднявшийся в воздух из-за ветра другой большой предмет причинили ущерб, расходы на который не предусмотрены в бюджете компании”, — сказал Консап.
”При шторме предпринимателям нужно разделять ответственность с местными самоуправлениями. Оказание первой помощи нужно обеспечить самим, составить план для снижения рисков, а также страхование имущества компании и страхование от остановки бизнеса должны стать элементарными”, — обращается Консап к предпринимателям.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Подмосковные фигуристы вторые на третьем этапе Кубка России
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Ремонт Павшинского пешеходного моста завершили в Красногорске
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто