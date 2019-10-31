Страховая фирма: эстонские компании не готовы к временной остановке бизнеса

По словам директора по страхованию ERGO Андреса Консапа, от таких ситуаций себя застраховали менее десяти процентов компаний.

Несмотря на то, что страхование имущества со временем стало для эстонских компаний естественным, они не видят большой необходимости страховать себя от остановки бизнес-деятельности. ”Об этом начинают задумываться только тогда, когда самое страшное уже произошло”, — говорит Консап. По его словам, несмотря на то, что компании осознают возможные риски, они не думают о том, что риски могут реализоваться. ”Из всех компаний, у которых заключен договор страхования имущества, доля застрахованных от ущерба бизнесу ниже десяти процентов”, — добавил он.

Помимо шторма, который настиг по большей части Южную и Западную Эстонию, в этом году были другие бедствия, которые повлекли за собой ущерб бизнесу. Первым Консап вспоминает случай, произошедший в начале года в садоводстве Normiko, когда пожар помимо ущерба, нанесенного имуществу, повлек за собой также остановку бизнеса, которая вынудила отправить работников в отпуск.

По словам Консапа важно, чтобы компания ежедневно оценивала риски и действовала в соответствие с этим. Начинать стоит с безопасности работников и клиентов и составления плана действий для чрезвычайных ситуаций. ”Оценивая риски остановки бизнеса стоит продумать, что будет тогда, когда компания не сможет дальше работать в привычном режиме. Например, имеются ли резервы и запасные решения на случай отключения электричества, воды и газа”, — объясняет он.