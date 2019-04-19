Страхования компания: весенние несчастные случаи предотвратить проще, чем зимние

”Статистика несчастных случаев Salva Kindlustus с наступлением весенней погоды всегда делает небольшой скачок вверх, поскольку люди активно берутся за дела, подходящие новой приятной погоде. Это значит, что травмы от падений на скользкой улице и неприятности в связи с занятиями спортом в зале меняются на несчастные случаи в связи с садовыми и ремонтными работами, ездой на велосипеде и занятиями спортом на свежем воздухе”, — пояснила руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2017 году падение было причиной смерти от травм в целых 13% случаев, а причиной травм в 43% случаев. В результате падений погибли 111 человек, причем мужчин из них было в 2,5 раза больше, чем женщин. В трети случаев люди погибали, падая с лестниц, зданий или с других высоких объектов. В пятой части случаев причиной падения были поскальзывание или спотыкание, в 70% случаев несчастье происходило именно дома.

”Если падение на скользкой поверхности предотвратить зачастую сложно, то, например, предотвращение несчастных случаев во время садовых работ уже более вероятно, — отметила Тийна Велли-Вяллик. — Например, несчастные случаи с лестницами, которые имеют место ежегодно и, на самом деле, в любое время года. Часто это происшествия с последствиями средней тяжести. Бывали и случаи перелома бедренной кости, в результате чего человек несколько месяцев не мог ходить на работу”.

Различные травмы случаются, например, во время рубки дров, копания земли, ремонта парника, работ в саду и даже во время мытья окон.

Вот несколько советов, как избежать травм во время садовых и ремонтных работ: