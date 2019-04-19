Страхования компания: весенние несчастные случаи предотвратить проще, чем зимние

1. Носите правильную обувь. Пляжные шлепанцы не лучшая обувь для работы в саду или во время ремонта. В них легко поскользнуться, они не держатся плотно на ноги и никак не защищают от падающих предметов.
2. Используйте подходящие средства защиты и инструменты. Перчатки, защитные очки, длинные рукава! Все это защищает от порезов, солнца, насекомых и т.п.
3. Закрепите лестницу. Лестница всегда должна быть надежно закреплена, или ее должен придерживать другой человек. Пользуясь старой деревянной лестницей, проверьте надежность ступеней. Лестницу нельзя опирать на ненадежную поверхность и на другие предметы. Балансирование на верхней ступени лестницы — тоже не самое разумное дело.
4. Устанавливайте удлинители аккуратно. Небрежно брошенные на землю удлинители приводят к неожиданно большому числу несчастных случаев. В них легко можно запутаться самому или о них может споткнуться бегающий вокруг ребенок. Убедитесь в том, что провод не поврежден на всем своем протяжении, и что он не попадет, скажем, под лезвия газонокосилки или в зубы домашним питомцам.
5. Корректно размещайте неиспользуемые инструменты. Шаг на грабли — это может быть смешно в кино, но в реальности такая неосторожность может привести к серьезным счетам от стоматолога. Размещайте неиспользуемые инструменты в конкретном месте и не оставляйте их там, где они окажутся доступны детям.
6. Разомнитесь. Копание земли, работа граблями и прочие садовые занятия создают нагрузку на тело, заставляют работать мышцы, которые не используются в повседневной жизни, и нагружают суставы. До начала работ стоит размяться. Также избегайте совершать повторяющиеся движения дольше, чем 15 минут подряд.
При наличии страхования от несчастных случаев при получении неожиданных травм пострадавшему выплачивается денежная компенсация, которая может оказаться заметным подспорьем самому человеку или его семье в случае увеличения расходов и сокращения доходов в связи с травмами. Кроме того, в случае травм также выплачивается страховое возмещение в связи с болью и страданием.