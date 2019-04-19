19.04.2019, 14:50

Страхования компания: весенние несчастные случаи предотвратить проще, чем зимние


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Modex19- rahvusvaheline päästeõppus Saaremaal
Иллюстративное фото.Foto: Irina Mägi

С приходом весны всегда наступают изменения и в сфере страхования от несчастных случаев: обусловленные в основном скользкими дорогами случаи сменяются последствиями весенних садовых или ремонтных работ.

”Статистика несчастных случаев Salva Kindlustus с наступлением весенней погоды всегда делает небольшой скачок вверх, поскольку люди активно берутся за дела, подходящие новой приятной погоде. Это значит, что травмы от падений на скользкой улице и неприятности в связи с занятиями спортом в зале меняются на несчастные случаи в связи с садовыми и ремонтными работами, ездой на велосипеде и занятиями спортом на свежем воздухе”, — пояснила руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2017 году падение было причиной смерти от травм в целых 13% случаев, а причиной травм в 43% случаев. В результате падений погибли 111 человек, причем мужчин из них было в 2,5 раза больше, чем женщин. В трети случаев люди погибали, падая с лестниц, зданий или с других высоких объектов. В пятой части случаев причиной падения были поскальзывание или спотыкание, в 70% случаев несчастье происходило именно дома.

”Если падение на скользкой поверхности предотвратить зачастую сложно, то, например, предотвращение несчастных случаев во время садовых работ уже более вероятно, — отметила Тийна Велли-Вяллик. — Например, несчастные случаи с лестницами, которые имеют место ежегодно и, на самом деле, в любое время года. Часто это происшествия с последствиями средней тяжести. Бывали и случаи перелома бедренной кости, в результате чего человек несколько месяцев не мог ходить на работу”.

Различные травмы случаются, например, во время рубки дров, копания земли, ремонта парника, работ в саду и даже во время мытья окон.

Вот несколько советов, как избежать травм во время садовых и ремонтных работ:

1. Носите правильную обувь. Пляжные шлепанцы не лучшая обувь для работы в саду или во время ремонта. В них легко поскользнуться, они не держатся плотно на ноги и никак не защищают от падающих предметов.

2. Используйте подходящие средства защиты и инструменты. Перчатки, защитные очки, длинные рукава! Все это защищает от порезов, солнца, насекомых и т.п.

3. Закрепите лестницу. Лестница всегда должна быть надежно закреплена, или ее должен придерживать другой человек. Пользуясь старой деревянной лестницей, проверьте надежность ступеней. Лестницу нельзя опирать на ненадежную поверхность и на другие предметы. Балансирование на верхней ступени лестницы — тоже не самое разумное дело.

4. Устанавливайте удлинители аккуратно. Небрежно брошенные на землю удлинители приводят к неожиданно большому числу несчастных случаев. В них легко можно запутаться самому или о них может споткнуться бегающий вокруг ребенок. Убедитесь в том, что провод не поврежден на всем своем протяжении, и что он не попадет, скажем, под лезвия газонокосилки или в зубы домашним питомцам.

5. Корректно размещайте неиспользуемые инструменты. Шаг на грабли — это может быть смешно в кино, но в реальности такая неосторожность может привести к серьезным счетам от стоматолога. Размещайте неиспользуемые инструменты в конкретном месте и не оставляйте их там, где они окажутся доступны детям.

6. Разомнитесь. Копание земли, работа граблями и прочие садовые занятия создают нагрузку на тело, заставляют работать мышцы, которые не используются в повседневной жизни, и нагружают суставы. До начала работ стоит размяться. Также избегайте совершать повторяющиеся движения дольше, чем 15 минут подряд.

При наличии страхования от несчастных случаев при получении неожиданных травм пострадавшему выплачивается денежная компенсация, которая может оказаться заметным подспорьем самому человеку или его семье в случае увеличения расходов и сокращения доходов в связи с травмами. Кроме того, в случае травм также выплачивается страховое возмещение в связи с болью и страданием.

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