Страхование жилья: суммы ущерба в случае краж выросли на треть

В прошлом году страховые общества выплатили возмещения в 430 случаях домашних краж, на общую сумму 450 тысяч евро. За девять месяцев этого года в домах произошло 320 краж; общая сумма ущербов составила 460 тысяч евро.

По словам руководителя подразделения предотвращения ущербов ССОЭ Юлли Рейметс, в этом году число краж, охватываемых страхованием жилья, осталось на прежнем уровне, но суммы ущербов возросли… ”В последние годы увеличилось число краж, совершенных при появлении удобной возможности, а краж со взломом и разрушений стало меньше. Воров привлекают открытые двери и окна, а также вещи, оставленные без присмотра”, — сказала Рейметс.

”Сегодня, в общеевропейский фокус-день предотвращения взломов, мы призываем людей повышать безопасность своего жилья. Это можно начать делать с простых вещей, таких как закрытие окон и запирание двери при покидании дома. Также не стоит хранить свои ценные вещи во дворе дома; лучше держать их под замком”, — пояснила Рейметс.

В домах воруют, главным образом, велосипеды, инструменты и различные устройства, например, мобильные телефоны, компьютеры и роботизированные газонокосилки.

По словам руководителя отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко, в последнее время увеличилось число краж велосипедов. ”Поскольку езда на велосипеде стала популярнее, велосипеды стали воровать чаще. Когда вы оставляете велосипед в общественном месте без присмотра, его обязательно нужно пристегивать с помощью замка”, — произнес Макиенко.

По словам руководителя отдела рассмотрения страховых ущербов Seesam Индрека Петтера, осенью роботизированную газонокосилку и садовые инструменты обязательно нужно уносить во внутренние помещения на время зимы. ”Если что-то ценное находится на виду, то выше вероятность того, что проходя мимо, вор это украдет. Также нельзя оставлять на виду в автомобиле свой компьютер, мобильный телефон и прочие ценные вещи”, — сказал Петтер.

Союз страховых обществ Эстонии (ССОЭ) — это профессиональный союз, который объединяет всех ведущих деятельность в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущербов, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. ССОЭ организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.